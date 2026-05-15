Trabzon'da Siber Dolandırıcılık Operasyonu

15.05.2026 11:43
Trabzon merkezli 5 ildeki operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı, 500 milyon TL hareketlilik tespit edildi.

TRABZON merkezli 5 ilde jandarmanın düzenlediği siber dolandırıcılık operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' ve 'Bilişim sistemleri kullanılmak suretiyle nitelikli hırsızlık' suçlarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Trabzon merkezli Batman, Mersin, Sakarya ve Siirt illerinde 13 farklı adrese önceki gün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

500 MİLYON TL BANKA HESABI HAREKETLİLİĞİ

Trabzon'da yaşayan 1 şüphelinin; kiraladığı banka hesaplarını, Türkiye genelinde sabıkalı şüphelilere satarak haksız menfaat ve dolandırıcılık ağı oluşturduğu tespit edildi. Mağdurları, kiralık banka hesaplarına para göndermeye yönlendirdikleri, ödeme alındıktan sonra iletişim hatlarını ve hesapları kapattıkları anlaşılan diğer şüphelilerin de banka hesaplarında yaklaşık 500 milyon lira hareketlilik olduğu belirlendi. Elde edilen suç gelirlerinin bir kısmının kripto para borsalarına aktarıldığı belirlenen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgu işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Trabzon'da adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

Teknoloji, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

