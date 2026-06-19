Trabzon'un Ortahisar ilçesinde silahlı kavgada bir kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı.
Yeni Mahalle'de dün tartıştığı S.M'yi tabancayla bacağından yaraladıktan sonra polis ekiplerince gözaltına Y.E.Z'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da Silahlı Kavga: Bir Tutuklama - Son Dakika
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