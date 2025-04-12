Trabzon'da Sokak Hayvanlarına Sahip Çıkılıyor

(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, 1 Nisan 2024 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasında 112 kedi ve köpeğin doğrudan sahiplendirildiğini, dernekler sayesinde ise hayvan barınaklarından 942 köpeğin yuva sahibi olduğunu açıkladı.

Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı İskender, 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi sırasında gündeme gelen sokak hayvanlarıyla ilgili yapılan çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Belediye Başkanı Ahmet Kaya'nın sokak hayvanlarıyla ilgili son derece hassas bir tutum içerisinde hayvan dostu çalışmalara öncülük ettiğini ve Ortahisar Belediyesi'ni bu anlamda örnek bir belediye haline getirmek için çalıştıklarını belirten İskender, şunları aktardı:

"Bu dünyayı birlikte paylaştığımız ve bizler gibi yaşama hakkına sahip olan hayvan dostlarımız için Başkanımız Ahmet Kaya öncülüğünde örnek çalışmalar yürütüyoruz. Onların gerekli bakımlarını, tedavilerini ve kısırlaştırmalarını yapıyor, ardından da sahiplendirilmesini ve yeni yuvalarında huzur içinde yaşamasını temin etmeye çalışıyoruz. 1 Nisan 2024 ile 31 Mart 2025 tarihleri arasındaki bir yıllık dönemde, 69'u köpek, 43'ü de kedi olmak üzere toplam 112 sokak hayvanını sahiplendirdik. Bu sahiplendirmeleri derneklerimiz aracılığıyla değil, belediyemiz bünyesinde kurulan Yaşam Platformu aracılığıyla gerçekleştirdik. Hayvansever derneklerimiz de Trabzon Büyükşehir Belediyemizin sorumluluğundaki Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezlerinden sahiplendirme yapıyorlar. Derneklerimiz sayesinde bu yıl bir yılda 942 köpek yuva sahibi olmuş. Her gidişlerinde en az 15-20 köpeği barınaklardan çıkararak sahiplendirmeyi başaran dernek yöneticilerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Biz mücadelemizi hayvanların yaşaması için sürdüreceğiz."

İskender, geride kalan bir yılda Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalarla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Sokak hayvanları için mama üretimi yapan tesisimizde, hizmet vermeye başladığı tarihten bu yana bin 200 kilogram mama üretimi gerçekleştirildi. Bunun yanında bin 908 kedi, 52 de köpek kısırlaştırıldı, 2 bin 411 kedi ve köpek tedavi edildi, 3 bin 360 kedi ve köpeğe iç ve dış parazit tedavisi uygulandı. 55 kedi ve köpeğe de kuduz aşışı yapıldı. Yapılan şikayetler üzerine, bin 622 kedi ve köpeğe müdahale edildi. Ayrıca sokak hayvanlarının barınması ve beslenmesi için uygun yerlere kedi evi ve köpek kulübeleri, beslenmeleri için de yemlik ve suluklar yerleştiriyoruz."