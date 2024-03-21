Trabzon\'da taş ocağından düşen işçi hayatını kaybetti

Trabzon'un Of ilçesindeki taş ocağındaki kayalıklardan düşen işçi hayatını kaybetti.
Of- Çaykara kara yolu üzerindeki taş ocağında çalışan 46 yaşındaki Orhan Karaca, dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, çeşitli ekipmanlarla Karaca'nın bulunduğu alana ulaştı.
Hayatını kaybettiği belirlenen Karaca'nın cenazesi, düştüğü yerden alınarak Of Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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