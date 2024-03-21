Trabzon\'da taş ocağından düşen işçi hayatını kaybetti

TİKA Başkan Yardımcısı Arnavutluk'ta kreşi ziyaret etti

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan Yardımcısı Mahmut Çevik, Arnavutluk'taki temasları kapsamında TİKA tarafından restorasyonu ve tefrişatı yapılan kreşi ziyaret etti. Çevik'in ziyaretine Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata ve Tiran Belediyesi temsilcileri de eşlik etti. Çevik, Balkanlar'da gerçekleştirilen 1000 eğitim projesinin 131'inin Arnavutluk'ta olduğunu belirtti ve TİKA'nın çocuklara sağladığı ekipman ve eğitimlerle onların gelişimine katkı sağladığını ifade etti. Büyükelçi Atay ise TİKA'nın Arnavutluk'ta ailelerin çocuklarını güvenle bırakabileceği bir ortam oluşturduğunu ve kadınların iş gücüne katılımını desteklediğini söyledi. Tiran Belediyesi Kreş ve Anaokulları Genel Müdürü Zhaneta Beqiri de TİKA'nın katkılarının hizmet kalitesini iyileştirdiğini ve destekleri için minnettar olduklarını belirtti.