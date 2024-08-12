Trabzon'da Uluslararası Resim Çalıştayı Son Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trabzon'da Uluslararası Resim Çalıştayı Son Buldu

Trabzon\'da Uluslararası Resim Çalıştayı Son Buldu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Resim Çalıştayı'nın son gününde sergi açılışı yapıldı. Sergide en dikkat çeken eser ise Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden Serdar Yılmaz'ın yaptığı 'Yusuf Dikeç' resmi oldu.

12.08.2024 19:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Resim Çalıştayı bitti.

Akçaabat Belediyesince organize edilen çalıştayın son gününde, Akçaabat Hamam Çimeni Çarşısı'nda, 7 ülkeden 15 sanatçının eserlerinin yer aldığı serginin açılışı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gürkan Üçüncü, serginin açılışında, Akçaabat'ın kültür ve sanat etkinlikleriyle ön planda olduğunu belirtti.

Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim de Akçaabat'ın sanata ve sanatçıya teveccühünün yüksek seviyede olduğuna dikkati çekerek, "İnşallah yakın zamanda Akçaabat'a kazandıracağımız bir müzeyle de bu eserlerin sergilenmesini sağlayacağız." dedi.

Öte yandan sergide en çok dikkat çeken resim ise Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden Öğretim Görevlisi Serdar Yılmaz'ın yaptığı "Yusuf Dikeç" resmi oldu.

Kaynak: AA

Serdar Yılmaz, Akçaabat, trabzon, Etkinlikler, Sanat, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trabzon'da Uluslararası Resim Çalıştayı Son Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:19 Beyaz Saray: İran’ın İsrail’e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir Beyaz Saray: İran'ın İsrail'e yönelik misilleme saldırısı bu hafta olabilir
19:09 Tuzla’da 2 işçiye mezar olan göçükle ilgili firari müteahhit de yakalandı Tuzla'da 2 işçiye mezar olan göçükle ilgili firari müteahhit de yakalandı
18:55 Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve vatandaşlara hakaret eden kadın tutuklandı Sokak röportajında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve vatandaşlara hakaret eden kadın tutuklandı
18:19 Nedeni belli oldu İşte Silopi’de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü Nedeni belli oldu! İşte Silopi'de servis aracına düzenlenen saldırının iç yüzü
17:23 Şırnak Silopi’de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı Şırnak Silopi'de maden işçilerini taşıyan servis aracına saldırı: 1 ölü, 8 yaralı
10:45 Icardi’nin gizemli odası Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor Icardi'nin gizemli odası! Ayrıldıktan sonra kendini buraya kapatıyor
10:24 DolarTL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor Dolar/TL Yatay Seyirde, Enflasyon Verisi Bekleniyor
10:06 Süper Lig’de ilk hafta bugün tamamlanıyor İşte zirvedeki takım ve puan durumu Süper Lig'de ilk hafta bugün tamamlanıyor! İşte zirvedeki takım ve puan durumu
10:05 Türkiye’de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu
09:55 Altının gram fiyatı yükselişle başladı Altının gram fiyatı yükselişle başladı
09:49 Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı Kabaktepe’nin koltuğu için 3 isim öne çıktı Yaptığı paylaşımda kafaları karıştırmıştı! Kabaktepe'nin koltuğu için 3 isim öne çıktı
09:48 Gülşen’i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı Gülşen'i kınayan Demet Akalın, transparan kıyafetle sahne aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2024 21:25:47. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon'da Uluslararası Resim Çalıştayı Son Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement