Trabzon'da Üniversite Öğrencilerine Saldırıda Gözaltı Sayısı 4'e Çıktı - Son Dakika
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Trabzon'da Üniversite Öğrencilerine Saldırıda Gözaltı Sayısı 4'e Çıktı

Trabzon\'da Üniversite Öğrencilerine Saldırıda Gözaltı Sayısı 4\'e Çıktı

Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinin fakülteye gitmek için kiraladıkları servise yapılan saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli sayısı 4'e yükseldi. Olayda yaralanan öğrencilerin ifadeleri doğrultusunda yapılan soruşturma sonucunda, şüphelilerden K.D. ve Ö.D. gözaltına alınmıştı. Daha sonra ise olaya karıştıkları belirlenen S.Y. ve H.Y. de gözaltına alındı. Soruşturma işlemleri devam ediyor.

03.05.2024 13:19
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Trabzon'da fakülteye gitmek için servis kiralayan üniversite öğrencilerinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı 4'e çıktı.

Cumhuriyet Başsavcılığından edinilen bilgiye göre dün, Sürmene ilçesindeki Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümü öğrencilerinin bulunduğu T.D yönetimindeki araç hareket halindeyken, şüpheli Ö.D'nin kullanımındaki aracın önünde durmasıyla birlikte, araçtan inen iki şoför arasında tartışma çıkmıştı.

Daha sonra, T.D ile şüpheli Ö.D'nin minibüs durağındaki kulübe içerisinde konuştukları sırada K.D, S.Y ve H.Y. adlı şüpheliler ile minibüste bulunan öğrencilerden F.Ö, E.D, M.Ö arasında arbede çıkmış, çıkan arbede sonucunda meydana gelen yaralanma olayıyla ilgili olarak şüpheliler K.D. ve Ö.D. gözaltına alınmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında ise daha sonra olaya karıştıkları belirlenen S.Y. ve H.Y. de gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında soruşturma işlemleri ise devam ediyor.

Trabzon Valiliğinden dün yaşanan olayla ilgili yapılan açıklamada Ö.D. ve K.D'nin gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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