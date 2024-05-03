Trabzon\'da Üniversite Öğrencilerine Saldırıda Gözaltı Sayısı 4\'e Çıktı

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Trabzon'da fakülteye gitmek için servis kiralayan üniversite öğrencilerinin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı 4'e çıktı.

Cumhuriyet Başsavcılığından edinilen bilgiye göre dün, Sürmene ilçesindeki Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümü öğrencilerinin bulunduğu T.D yönetimindeki araç hareket halindeyken, şüpheli Ö.D'nin kullanımındaki aracın önünde durmasıyla birlikte, araçtan inen iki şoför arasında tartışma çıkmıştı.

Daha sonra, T.D ile şüpheli Ö.D'nin minibüs durağındaki kulübe içerisinde konuştukları sırada K.D, S.Y ve H.Y. adlı şüpheliler ile minibüste bulunan öğrencilerden F.Ö, E.D, M.Ö arasında arbede çıkmış, çıkan arbede sonucunda meydana gelen yaralanma olayıyla ilgili olarak şüpheliler K.D. ve Ö.D. gözaltına alınmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında ise daha sonra olaya karıştıkları belirlenen S.Y. ve H.Y. de gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında soruşturma işlemleri ise devam ediyor.

Trabzon Valiliğinden dün yaşanan olayla ilgili yapılan açıklamada Ö.D. ve K.D'nin gözaltına alındığı duyurulmuştu.