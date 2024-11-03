Trabzon'un Arsin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Y.K'nın ilçedeki ev ve bahçesinde yapılan aramada, 1 kilo 450 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 11 gram kenevir tohumu, 21 tabanca fişeği, 1 kök kenevir ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Trabzon'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?