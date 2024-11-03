Trabzon'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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Trabzon'da uyuşturucu operasyonu

Arsin'de 1 kişi gözaltına alındı, çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

03.11.2024 13:46
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Trabzon'un Arsin ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Y.K'nın ilçedeki ev ve bahçesinde yapılan aramada, 1 kilo 450 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 11 gram kenevir tohumu, 21 tabanca fişeği, 1 kök kenevir ve hassas terazi ele geçirildi.

Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

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