Trabzon\'da Uyuşturucu Operasyonunda 7 Kişi Hakkında İşlem Başlatıldı

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Trabzon'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi hakkında işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce belirlenen adreslere 6-8 Ocak'ta operasyon düzenlendi.
Ekipler, 28,8 gram bonzai, 15,31 gram kubar esrar, 5,7 gram metamfetamin, 2 sentetik ecza, 10 uyuşturucu kullanımına yarayan cam düzenek ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 170 lira para ele geçirildi.
Operasyonda 7 kişi hakkında işlem başlatıldı.
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