Trabzon'da Uzunkum Yaşam Alanı Projesinin İlk Etabı İçin İhale Yapıldı
Trabzon'da Uzunkum Yaşam Alanı Projesinin İlk Etabı İçin İhale Yapıldı

Trabzon\'da Uzunkum Yaşam Alanı Projesinin İlk Etabı İçin İhale Yapıldı
03.03.2026 16:35
Trabzon Büyükşehir Belediyesinin projeleri arasında yer alan Uzunkum Yaşam Alanı'nın ilk etabının ihalesi yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin projeleri arasında yer alan Uzunkum Yaşam Alanı'nın ilk etabının ihalesi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje, TOKİ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle 461 gün içinde hayata geçirilecek.

Proje kapsamında konvansiyonel kalıp sistemiyle yapılacak 34 bin 444 metrekare inşaat alanına sahip sosyal donatı yapıları ile 367 bin 305 metrekarelik alanda millet bahçesi, genel altyapı işleri ve rekreasyon alanları inşa edilecek. Ayrıca millet bahçesi, sosyal donatı alanları, altyapı çalışmaları ve çevre düzenlemeleri de gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ihalenin açık usulle yapıldığını ve sürecin tamamlanmasının ardından yer teslimini yapacaklarını belirtti.

Genç, Uzunkum Yaşam Alanı'nın Trabzon'un sahil bandına çok önemli bir değer katacağını ifade ederek, "Tamamı bin dönüm olan Uzunkum Yaşam Alanı'nın ilk etabında rekreasyon alanlarından sosyal donatılara, yürüyüş ve bisiklet yollarından spor alanlarına, geniş yeşil yaşam koridorlarından vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçirebileceği modern sosyal mekanlara kadar pek çok unsur yer alacak. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek eden Genç, ihale sonucunun kesinleşmesinin ardından projeyi süratle hayata geçirmeye başlayacaklarını kaydetti.

Genç, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakanlıklara, kurumlara ve milletvekillerine ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

