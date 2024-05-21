Trabzon'da yavru kedi tekmeleyerek öldüren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Trabzon'da yavru kedi tekmeleyerek öldüren şüpheli gözaltına alındı

Trabzon\'da yavru kedi tekmeleyerek öldüren şüpheli gözaltına alındı

Trabzon'un Of ilçesinde bir kişinin, İrfanlı Mahallesi'nde yavru kediye tekme atarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Olay, cep telefonuyla kaydedilen görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

21.05.2024 15:47
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Trabzon'un Of ilçesinde yavru kediyi tekmeleyerek öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçeye bağlı İrfanlı Mahallesi'nde bir kişinin, boş arsadaki elektrik trafosu çevresinde gezinen yavru kediye birçok kez tekme atması, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntünün sosyal medyada paylaşılması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Cep telefonu görüntülerinde, kediyi tekmeledikten sonra uzaklaşarak istinat duvarında bir süre bekleyen şüphelinin, geri gelip kontrol ettiği hayvanı öldüğünü anlayınca otların arasına fırlatması yer alıyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trabzon'da yavru kedi tekmeleyerek öldüren şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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