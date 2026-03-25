Trabzon\'da Yıldızlı-Söğütlü Sahil Projesi

Trabzon'da yapılacak Yıldızlı-Söğütlü Sahil Projesi'nin ihalesi nisanda gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, vatandaşların denizle iç içe, konforlu ve güvenli bir ortamda vakit geçirebileceği yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturulacak.

Sahil düzenlemesi içerisinde plaj alanları ve üniteler, büfeler ve restoranların yanı sıra bisiklet ve yürüyüş yolları, spor alanları ve çocuk oyun parkları yer alacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yıldızlı-Söğütlü Sahil Projesi'nin Akçaabat sahil bandını modern yaşam alanlarıyla buluşturacağını belirtti.

Akçaabat Belediyesi ile ortaklaşa yapacakları projenin ihalesini nisanda gerçekleştirerek hızlı bir şekilde çalışmalara başlayacaklarını vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Bu proje ile hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte güvenli, konforlu ve keyifli vakit geçirebileceği bir sahil düzenlemesi oluşturuyoruz. İçerisinde plaj alanlarından yürüyüş ve bisiklet yollarına, sosyal donatılardan spor ve çocuk oyun alanlarına kadar birçok donatı yer alacak. Amacımız, Trabzon'umuzun sahil şeridini daha aktif, daha canlı ve daha erişilebilir hale getirerek şehrimizin yaşam kalitesini artırmak. Aynı zamanda bölgenin turizm potansiyeline de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Şehrimize değer katacak bu projeyi en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."