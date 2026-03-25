Trabzon'da Yıldızlı-Söğütlü Sahil Projesi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon'da Yıldızlı-Söğütlü Sahil Projesi

25.03.2026 16:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Projeyle denizle iç içe sosyal yaşam alanı oluşturulacak. İhale nisanda yapılacak.

Trabzon'da yapılacak Yıldızlı-Söğütlü Sahil Projesi'nin ihalesi nisanda gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, vatandaşların denizle iç içe, konforlu ve güvenli bir ortamda vakit geçirebileceği yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturulacak.

Sahil düzenlemesi içerisinde plaj alanları ve üniteler, büfeler ve restoranların yanı sıra bisiklet ve yürüyüş yolları, spor alanları ve çocuk oyun parkları yer alacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Yıldızlı-Söğütlü Sahil Projesi'nin Akçaabat sahil bandını modern yaşam alanlarıyla buluşturacağını belirtti.

Akçaabat Belediyesi ile ortaklaşa yapacakları projenin ihalesini nisanda gerçekleştirerek hızlı bir şekilde çalışmalara başlayacaklarını vurgulayan Genç, şunları kaydetti:

"Bu proje ile hemşehrilerimizin aileleriyle birlikte güvenli, konforlu ve keyifli vakit geçirebileceği bir sahil düzenlemesi oluşturuyoruz. İçerisinde plaj alanlarından yürüyüş ve bisiklet yollarına, sosyal donatılardan spor ve çocuk oyun alanlarına kadar birçok donatı yer alacak. Amacımız, Trabzon'umuzun sahil şeridini daha aktif, daha canlı ve daha erişilebilir hale getirerek şehrimizin yaşam kalitesini artırmak. Aynı zamanda bölgenin turizm potansiyeline de önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Şehrimize değer katacak bu projeyi en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 16:37:45. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.