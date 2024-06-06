Trabzon Büyükşehir Belediyesi, YKS Sınavı İçin Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti Sunacak - Son Dakika
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, YKS Sınavı İçin Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti Sunacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, YKS Sınavı İçin Ücretsiz Toplu Taşıma Hizmeti Sunacak

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını ve ek seferler konulacağını bildirdi. Belediye, öğrenci yoğunluğunun olduğu hatlara ek seferler düzenleyecek ve öğrencilerin sınav stresini azaltmak için destek sağlayacak.

06.06.2024 10:21
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) dolayısıyla toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını ve ek seferler konulacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Dairesi Başkanlığı, 8-9 Haziran'da yapılacak YKS'ye girecek öğrencilerin ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için haftasonu şehir merkezi ve ilçelerde tam kapasiteyle çalışacak.

Belediye, öğrenci yoğunluğunun olduğu Kireçhane, Beşirli 2, Trabzon- Gürbulak, Aydınlıkevler, Çimenli Kavala-Kuran Kursu, Özkaymaklı, Düzyurt ve Telsiztepe hattına ek seferler düzenleyecek.

Saat 08.00'da hareket eden Trabzon- Tonya ile Trabzon- Şalpazarı seferleri, yapılan düzenlemeyle saat 07.00'de kalkacak. Ayrıca hafta sonu final sınavları nedeniyle Gülbahar Hatun Kız Yurdu hattı aktif edilecek. 9 Haziran Pazar günü ise cumartesi günü ile aynı sefer saatleri uygulanacak ve sınava giren öğrenciler, belediye otobüslerinden ücretsiz yararlanacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin sınav stresini azaltmak ve ulaşım konusundaki endişelerini gidermek için ekiplerimizle hafta sonu yoğun mesaide olacağız. Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak toplu taşıma araçlarımıza ek seferler koyarak öğrencilerimizi ücretsiz taşıyacağız. Öğrencilerimizin başarılı olmaları için elimizden gelen desteği sunmak en büyük önceliğimizdir. Bu vesileyle tüm öğrencilere sınavda başarılar diliyor, gelecekleri için umut dolu bir adım atmalarını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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