Trabzon Havalimanı'nda kaza yapan uçağın pilotlarının yargılanması devam ediyor - Son Dakika
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Trabzon Havalimanı'nda kaza yapan uçağın pilotlarının yargılanması devam ediyor

Trabzon Havalimanı\'nda kaza yapan uçağın pilotlarının yargılanması devam ediyor

Trabzon Havalimanı'nda 5 yıl önce pistten çıkarak denize metreler kala durabilen Ankara-Trabzon uçağının pilotlarının yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, tutuksuz yargılanan pilotların avukatları hazır bulundu. Mahkeme, müşteki tarafından sunulan ibraname örneğinin eksik olduğunu belirterek, hava yolu şirketine yazı yazılmasını ve ibranamenin sorulmasını kararlaştırdı. Duruşma, sanıkların mevcut halinin devamına karar verilerek ertelendi.

06.06.2024 14:25
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Trabzon Havalimanı'nda 5 yıl önce pistten çıkarak denize metreler kala durabilen Ankara-Trabzon uçağının pilotlarının yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak 2018'de yolcu uçağının pistten çıkarak denize metreler kala durabildiği kaza sonucu hakkında "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan tutuksuz yargılanan birinci pilot Ender Bayraktar ve ikinci pilot İrfan Yavuz'un avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, duruşmaya katılma talebinde bulunan müştekilerden S.G'ye ait ibraname örneği dosyada bulunmadığından hava yolu şirketine yazı yazılarak ibranamenin sorulmasına, örneğinin mahkemeye gönderilmesinin ve ilgili noterlikten ibraname örneklerinin istenmesine karar verdi.

Sanık avukatlarının beyanlarının ardından duruşma, sanıkların mevcut halinin devamına karar verilerek ertelendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Havalimanı'nda kaza yapan uçağın pilotlarının yargılanması devam ediyor - Son Dakika

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