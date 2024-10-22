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Ortahisar Belediyesi, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ve Ülke Politikaları Vakfınca "Trabzon İklim Buluşmaları" paneli düzenlendi.

Üç oturumdan oluşan panelin birinci oturumunda, sürdürülebilir su, tarım ve gıda politikaları, ikinci oturumda enerjinin etkin kullanımı ve yenilenebilir enerji dönüşüm politikaları, üçüncü oturumda ise dönüşüm gerçekleşmesi ve ulusal kalkınma için neler yapılabilir konuları ele alındı.

Panele konuşmacı olarak katılan Karadeniz Teknik Üniversitesi(KTÜ) Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Zafer Yücesan, orman ekosisteminin korunmasının önemini vurguladı.

Doğayı, milli parkları, tabiat parklarını, tabiat anıtlarının korunması gerektiğinin altını çizen Yücesan, "Koruma statüsünde birçok alan var. Bizim aslında baktığımız zaman biyolojik çeşitliliği korumak açısından geçmişten emanet aldığımız ve geleceğe emanet edeceğimiz doğada önemli rezerv alanları oluşturan noktalar buralar." dedi.

Düzensiz yağışlar ve iklim krizi gibi konulara da değinen Yücesan, "İklim krizinden geri dönmek mümkün değil durdurabilmek için çaba sarf ediyoruz. Bunun içinde biz insanlara koruma kullanma dengesi içinde çok önemli sorumluluklar düşüyor. Özellikle politikalara yansıyacak ve genel davranış biçimine dönebilecek hareket mekanizmasını güçlendirmek mecburiyetindeyiz." ifadelerini kullandı.

KTÜ Orman Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Oğuz Kurdoğlu da Türkiye'nin, Avrupa'da İspanya'dan sonra en çok güneş alan ikinci ülkesi olduğunun altını çizerek, "Bu anlamda yenilenebilir enerji kaynaklarının bazıları için uygun potansiyelimiz var mı var. Biz insanlar olmasaydık özellikle endüstri devriminden sonra anormal karbon emisyonlarını yada sera gazı emisyonlarını dünyaya vermeseydik biz bu hale 3500-4000 yıl sonra gelecektik. Normal salınımında öyle olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Programa, Vali Yardımcısı Ercan Öter, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay ve Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya da katıldı.