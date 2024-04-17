Güncel

Trabzon ile Giresun sınırındaki 70 dönüm arazide çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesi ile Giresun'un Eynesil ilçesi sınırlarında yer alan 70 dönüm arazide, henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Eynesil ile Görele İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Yaklaşık 2 saat süren yangın, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.