Trabzon İYİ Parti Yomra İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri İstifa Etti - Son Dakika
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Trabzon İYİ Parti Yomra İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri İstifa Etti

Trabzon İYİ Parti Yomra İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri İstifa Etti

Trabzon'da İYİ Parti Yomra İlçe Başkanı Gökcan Şahin, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri partiden istifa etti. Şahin, İYİ Parti Olağanüstü Kurultayı'nda yaşananları büyük hayal kırıklığı olarak nitelendirerek, genel başkanın bu skandalı açıklığa kavuşturmasını ve hesap vermesini beklediklerini belirtti. İstifa edenler arasında 25 mahalle başkanı ve 9 ilçe belediye meclis üyesi de bulunuyor.

06.05.2024 13:01
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Trabzon'da İYİ Parti Yomra İlçe Başkanı Gökcan Şahin, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri partiden istifa etti.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Olağanüstü Kurultayı'nda, Trabzonlu aday Koray Aydın'ı desteklediklerini ancak kurultayda yaşananların kendilerini büyük hayal kırıklığına uğrattığını ifade etti.

Kurultayda Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın da oy kullanamadığını belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Genel başkanlık görevine seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu'na başarılar dilerken kendisinin bu skandalı açıklığa kavuşturmasını, hesabını sormasını ve kamuoyuna da açıklamasını bekliyoruz. Seçilmiş bir delegenin oy kullanma hakkını gasbedenlerden hesabını sormak ve bunu da kamuoyuna açıklamak İYİ Parti'nin namus borcudur. İYİ Parti Yomra İlçe Başkanlığı olarak tüm yönetim kurulu üyelerimiz, 25 mahalle başkanımız, 2'si Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi olan 9 ilçe Belediye Meclis üyemiz ile birlikte tüm Yomra teşkilatları olarak İYİ Parti'den istifa ediyoruz. Yomra, Trabzon ve Türkiye kamuoyunun bilgilerinize sunuyoruz."

Kaynak: AA

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