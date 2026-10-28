Trabzon Of\'ta 238 kişi Cumhuriyet Bayramı bisiklet şöleninde pedal çevirdi

Trabzon'un Of ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında bisiklet şöleni düzenlendi.

Kaymakamlık, Of Belediyesi ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizasyonunda TOKİ konutları önünden başlayan etkinliğe katılan farklı yaş gruplarından 238 kişi, kaymakamlık binasına kadar pedal çevirdi.

Katılımcılar arasından kura ile belirlenen 3 kişiye bisiklet hediye edildi.

Programda konuşan Kaymakam Eşref Akça, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek ilçe halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Etkinliğe, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, İlçe Garnizon Komutanı Maliye Yüzbaşı Hikmet Yeşilyurt, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özcan Demirel, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.