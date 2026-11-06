Trabzon Of'ta diyabetli öğrenciler için öğretmen ve idarecilere eğitim verildi - Son Dakika
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Trabzon Of'ta diyabetli öğrenciler için öğretmen ve idarecilere eğitim verildi

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Trabzon'un Of ilçesinde öğretmen ve idarecilere İnsülin-Glukagon Uygulama Eğitimi verildi. Of, Hayrat, Dernekpazarı, Çaykara, Sürmene, Köprübaşı ve Araklı'daki okullardan katılımcıların yer aldığı eğitimle diyabetli öğrencilerin okulda güvenli koşullarda eğitim alması amaçlandı.

Trabzon'un Of ilçesinde öğretmen ve idarecilere, "İnsülin-Glukagon Uygulama Eğitimi" verildi.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığında görevli diyetisyenler Esra Akıncı ve Yeşim Şalcıoğlu ile Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli diyabet hemşiresi Filiz Eser Berber, Of Ali Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitimde katılımcılara bilgi aktardı.

Diyabetli öğrencilerin okul ortamındaki güvenliğini sağlamayı amaçlayan eğitime, Of, Hayrat, Dernekpazarı, Çaykara, Sürmene, Köprübaşı ve Araklı ilçelerindeki okulların öğretmen ve idarecileri katıldı.

Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu da Sağlık Bakanlığı ile Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği arasındaki "Okulda Diyabet Programı" işbirliği protokolü kapsamında yürütülen çalışmaların önemine dikkati çekti.

Kabahasanoğlu, eğitimlerle, diyabet konusunda farkındalık oluşturulması ve diyabetli öğrencilerin okul ortamında daha güvenli koşullarda eğitim alabilmelerinin desteklenmesinin amaçlandığını kaydetti.

Kaynak: AA
DernekpazarıKöprübaşıTrabzonSürmeneÇaykaraAraklıHayratSağlıkEğitimGüncelSon Dakika

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