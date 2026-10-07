Trabzon Ortahisar'da site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzon Ortahisar'da site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon Ortahisar\'da site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka Mahallesi Çalıkuşu Sokak'ta seyir halindeki otomobil, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yoldan çıkarak bir sitenin bahçesine düştü. Yaralanan sürücü, Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

M.K. idaresindeki 61 PC 895 plakalı otomobil, Karşıyaka Mahallesi Çalıkuşu Sokak'ta seyir halindeyken yoldan çıkarak bir sitenin bahçesine düştü.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, Fatih Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
Devlet HastanesiOrtahisarYaralanmaTrabzonİtfaiyeGüncelFatihKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Messi’nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı Messi'nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu’nun son hali 66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye katılmasına Tunç Soyer’den cezaevinden yanıt: İzmir’in hikayesi böyle bitmez Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına Tunç Soyer'den cezaevinden yanıt: İzmir'in hikayesi böyle bitmez
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
15:58
Alex de Souza’yı istemediler Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
Alex de Souza'yı istemediler! Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
15:49
Emeklilik maçında Messi’den inanılmaz hareket
Emeklilik maçında Messi'den inanılmaz hareket
15:18
Dünyanın en azılı suçlularından Barior, İstanbul’da yakalandı
Dünyanın en azılı suçlularından Barior, İstanbul'da yakalandı
14:37
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
13:49
Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçmesi sonrası İzmir’de ilk istifa
Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi sonrası İzmir'de ilk istifa
13:36
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 16:05:27. #.0.2#
SON DAKİKA: Trabzon Ortahisar'da site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei