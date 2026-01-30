Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Trabzon Tanıtım Günleri'ne Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Trabzon Tanıtım Günleri'ne Katıldı

30.01.2026 10:39  Güncelleme: 12:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya'da düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri'nde kadın kooperatiflerinin yerel ürünlerini sergiledi. Etkinlik, Trabzon'un kültürel değerlerini ön plana çıkararak Antalya'nın yöresel ürünleriyle zenginleşti.

(ANTALYA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri'ne katıldı. Etkinlikte Muratpaşa Belediyesi Kadın Kooperatifleri de Antalya'nın yerel ürünlerini ziyaretçilerle buluşturdu.

Trabzon'un kültürel ve yöresel değerlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen Trabzon Tanıtım Günleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın da katılımıyla gerçekleştirildi. Programa, Antalya Valisi Hulusi Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve Trabzon kültür derneklerinin temsilcileri katıldı.

Muratpaşa Belediyesi'nin bugün 41 kooperatife ulaşan Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası, gıda ve hediyelik ürünlerini tanıtım günleri kapsamında sergiledi. Kadın emeğini destekleyen ve yerel üretimi güçlendirmeyi hedefleyen stant, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Kadın Kooperatifleri standını ziyaret eden Uysal, Antalya'nın farklı kültürlerin bir arada yaşadığı önemli bir buluşma noktası olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Antalya, 81 vilayetimizden komşularımızın yerleştiği, iyi komşuluk ilişkileriyle kültürüne, sanatına ve ekonomisine katkı sağlanan muhteşem bir buluşma noktası. Şehrimize kültürünü katan en önemli illerimizden biri de Trabzon. Bugün Trabzon'un tescilli lezzetlerinin sergilendiği bu anlamlı günde bir aradayız. Biz de standımızda Antalya'nın 19 ilçesinin nitelikli ürünleriyle bu buluşmaya katkı sunduk. Antalya; sevgi, saygı, barış ve kenetlenme şehridir. Bugün de bu ruhu hep birlikte yaşıyoruz. Tüm Antalya'mıza hayırlı olsun."

Trabzon'un kültürel mirası ile Antalya'nın yerel değerlerini buluşturan etkinlik, 1 Şubat'a kadar Cam Piramit'te ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Ümit Uysal, Muratpaşa, Antalya, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Trabzon Tanıtım Günleri'ne Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DNA Sonucu Şok Etti: ’Benim Oğlum Mu’ DNA Sonucu Şok Etti: 'Benim Oğlum Mu?'
“Gezmeye“ diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı "Gezmeye" diye çıkardığı anneannesini öldürdü: 5 gözaltı
’’İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı’’ iddiaları yalanlandı ''İmam hatip liseleri için Alman Kalkınma Bankasından kredi alındığı'' iddiaları yalanlandı
2 gündür haber alınamıyordu Cansız bedeni bulundu 2 gündür haber alınamıyordu! Cansız bedeni bulundu
Trabzonspor, Fenerbahçe’nin eski golcüsünü aldı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin eski golcüsünü aldı
Paşinyan’dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

13:30
Veysel Şahin’in tüm mal varlığına el konuldu
Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu
13:22
ABD’den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
ABD'den Şam-SDG mutabakatına ilk yorum
12:43
Popüler dizide skandal görüntü Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
Popüler dizide skandal görüntü! Öz annesini elleriyle boğarak öldürdü
12:26
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye, İran ile ABD arasında rol üstlenmeye hazır
12:03
CEO’dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
CEO'dan çalışanına ahlaksız teklif: 3 milyonu al kocanı bırak
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 14:09:14. #.0.5#
SON DAKİKA: Muratpaşa Belediye Başkanı Uysal, Trabzon Tanıtım Günleri'ne Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.