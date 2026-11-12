Trabzon Tonya'da sahaya inen taraftarların büyüttüğü kavgada 6 futbolcu yaralandı - Son Dakika
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Trabzon Tonya'da sahaya inen taraftarların büyüttüğü kavgada 6 futbolcu yaralandı

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Trabzon Tonya'da Tonyaspor-Yomra Yıldırım SK maçının son dakikalarında çıkan tartışma, taraftarların sahaya inmesiyle kavgaya dönüştü ve 6 futbolcu yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi yok; TFF Trabzon İl Temsilcisi Ekrem Kaan Gürdoğan, olayları şiddetle kınadı.

Trabzon'da 1. Amatör Lig karşılaşmasında çıkan kavgada 6 futbolcu yaralandı.

Tonya Stadı'nda oynanan Tonyaspor-Yomra Yıldırım SK maçının son dakikalarında oyuncular arasında tartışma yaşandı.

Bazı taraftarların da sahaya inmesinin ardından büyüyen arbedeye, güvenlik güçleri müdahale etti.

Kavgada yaralanan 6 futbolcu, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Türkiye Futbol Federasyonu Trabzon İl Temsilcisi Ekrem Kaan Gürdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, Tonyaspor-Yomra Yıldırım SK müsabakasında yaşanan olayları şiddetle kınadığını bildirdi.

Amatör futbolun temelinde dostluk, kardeşlik, centilmenlik ve fair-play anlayışı olduğunu belirten Gürdoğan, şunları kaydetti:

"Sporun birleştirici ruhuna, saygınlığına ve spor ahlakına aykırı hiçbir davranışın kabul edilmesi mümkün değildir. Trabzon amatör futbolunda huzur ve güven ortamının korunması, tüm sporcularımızın, hakemlerimizin, teknik heyetlerin ve spor paydaşlarının güvenliği önceliğimizdir. Yaşanan olayların, ilgili raporlar doğrultusunda değerlendirilerek sorumlular hakkında gerekli disiplin süreçlerinin işletilmesi hususunun takipçisi olacağımızı kamuoyuna bildiriyoruz."

Kaynak: AA
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