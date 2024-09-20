Trabzon\'un Araklı İlçesinde Şiddetli Yağışla Su Baskınları

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Trabzon'un Araklı ilçesinde şiddetli yağış etkili oluyor

TRABZON - Trabzon'un Araklı ilçesinde şiddetli yağış etkili oluyor.

Bugün saat 15.00 saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan yağış sonrası ilçe merkezinde sokak ve caddeler göle döndü.

Göle dönen sokak ve caddelerde hem yayalar hem de araçlar güçlükle ilerken, bir çok noktada logarların tıkanması ile ulaşım adeta durdu. Belediye ekiplerine vatandaşlar büyük tepki gösteririken, yöredeki derelerin su seviyeleri tehlikeli noktalara ulaştı.