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Trabzon'un eski belediye başkanlarından Niyazi Sürmen'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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Trabzon'un eski belediye başkanlarından Niyazi Sürmen'in cenazesi toprağa verildi

Trabzon'un eski belediye başkanlarından Niyazi Sürmen'in cenazesi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen törenin ardından İskenderpaşa Camisi'nde gerçekleştirilen törenle defnedildi.

Trabzon\'un eski belediye başkanlarından Niyazi Sürmen\'in cenazesi toprağa verildi
30.12.2023 - 16:32,
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Trabzon'un eski belediye başkanlarından Niyazi Sürmen'in (72) cenazesi toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Sürmen için Büyükşehir Belediyesi önünde tören düzenlendi.

Sürmen için daha sonra İskenderpaşa Camisi'nde gerçekleştirilen törene, ailesinin yanı sıra Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti Trabzon milletvekilleri Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve vatandaşlar katıldı.

Sürmen'in eşi İncilay, oğulları Ahmet ve Zafer Sürmen ile kızı Vildan Sürmen Genç, taziyeleri kabul etti.

Niyazi Sürmen'in cenazesi, kılınan namazın ardından Sürmene ilçesindeki aile kabristanlığında defnedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trabzon'un eski belediye başkanlarından Niyazi Sürmen'in cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
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