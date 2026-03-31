Ortahisar Belediyesi'nden Kentin Kültür Hayatına Katkı… "Doğudan Doğan Şehir: Trabzon" İsimli Eser Tanıtıldı

31.03.2026 13:37  Güncelleme: 14:06
Ortahisar Belediyesi tarafından hazırlanan ve Trabzon'un kültürel mirasını gözler önüne seren 'Doğudan Doğan Şehir: Trabzon' isimli kitap, 200 nadir fotoğrafla şehrin tarihini kayıt altına alıyor. Başkan Ahmet Kaya, eserle şehrin kaybolan güzellikleriyle yüzleşmeyi amaçladıklarını belirtti.

(TRABZON) - Ortahisar Belediyesi, Trabzon'un geçmişine ışık tutan 200 adet nadir fotoğrafı bir araya getiren "Doğudan Doğan Şehir: Trabzon" isimli eseri, kentin kültür hayatına kazandırdı. Trabzon'un tarihsel, kültürel ve toplumsal yolculuğunu kayıt altına alan eserin tanıtım ve imza gününde konuşan Belediye Başkanı Ahmet Kaya, "Kitapta tarihi mekanlarımızın, doğal kıyılarımızın artık olmadığını görünce yapılan hatalarla yüzleşiyoruz" dedi.

Mustafa Reşat Sümerkan, Fethi Yılmaz ve Ercan Yetimoğlu tarafından hazırlanan ve Trabzon'un geçmişine ışık tutan 200 adet nadide fotoğrafı bir araya getiren "Doğudan Doğan Şehir: Trabzon" kitabının tanıtımı ve imza günü gerçekleştirildi.

Trabzon Sanatevi'nde düzenlenen tanıtım programına Başkan Kaya'nın yanı sıra Beşikdüzü Belediye Başkanı Burhan Cahit Erdem, KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bünyamin Er, Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu, Celal Akaç, Ernul Arslan ve Özer İskender, Belediye Meclis Üyeleri, Trabzon Sanatevi Başkanı Mehmet Kuvvet, önceki dönem CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye birim müdürleri, Trabzon Sanatevi yöneticileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"Kitapta, kentimizin kaybolan güzellikleriyle yüzleşiyoruz"

Yaşamın koşuşturması içerisinde birçok şeyin çok hızlı değiştiğinin farkına varılamadığını belirten Kaya, "Dün akşam 'Doğudan Doğan Şehir: Trabzon' kitabını elime aldığımda, tekrar bu gerçekle yüzleştim. Çok güzel bir şehrimiz varmış. Bir mühendis ve bir yerel yönetici olarak üzüntümü ifade etmek zorundayım, bu şehri mahvetmişiz. O güzellikleri, bir bir yok etmişiz. O doğal kıyılarımızın, bin yılda oluşan kumsallarımızın hepsi yok olmuş. Tarihi mekanlarımızın, doğal kıyılarımızın artık olmadığını görünce yapılan hatalarla yüzleşiyoruz" diye konuştu.

"Bilim ve mühendislikle kentimizin güzelliklerini koruyabiliriz"

Taksim ve Boztepe viyadüklerinin kentin görüntüsüne zarar veren imalatlar olduğunu dile getiren Kaya, "Taksim yokuşunun eskiden ne güzel bir görüntüsü varmış. Şimdi viyadüğün yıkılması gündemde. Aynı şekilde Boztepe'nin kalbine de o viyadük ayakları hançer gibi saplandı. Elbette yollar, köprüler yapılsın, ama güzelliklerimiz korunarak yapılsın, bilim ve mühendislik bunun için var. Her aklına gelen, istediği şekilde imalat yapınca bugünkü karmaşa ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu eserimiz, bu durumla yüzleşmemizi de sağlıyor. Kitabın ortaya çıkmasında Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz ile kitabı hazırlayan Mustafa Reşat Sümerkan, Fethi Yılmaz ve Ercan Yetimoğlu ağabeylerimizin çok büyük emeği var, her birine çok teşekkür ediyorum. Eser onların eseri, biz de bu emeğe katkı vermeye çalıştık. Trabzon çok güzel bir eser kazandı, umarım hepinizin kütüphanesinde bulunur ve fotoğraflara bakarak çocuklarınıza hatırlayabildiğiniz Trabzon'u anlatırsınız. Emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kitabı hazırlayanlar adına konuşan fotoğrafçı ve yazar Mustafa Reşat Sümerkan, "Böyle bir kitabın oluşması için bir araya gelmek çok değerli. İnsan, içinde yaşadığı kentin geçmişini bilmek zorundadır, böylece orayla bütünleşir. Bu tür yayınlar da bu durumu güçlendiriyor. Ortahisar Belediyemize ve Belediye Başkanımız Ahmet Kaya'ya değerli katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Kaya ve kitabı hazırlayan Mustafa Reşat Sümerkan, Fethi Yılmaz ve Ercan Yetimoğlu, ücretsiz dağıtılan kitabı vatandaşlar için imzaladı.

Eser, Trabzon'un yıllar içindeki değişimine tanıklık ediyor

Geçmiş ile bugün arasında bir köprü kurarak kentin kültürel mirasını koruma ve gelecek kuşaklara aktarma sorumluluğuyla hazırlanan "Doğudan Doğan Şehir: Trabzon" isimli eser, kişisel arşivlerden yararlanarak, 200 nadide fotoğrafın ortaya çıkarılmasıyla oluşturuldu. 1800'lü yıllardan başlayarak derlenen fotoğrafların yer aldığı eser, kent yaşamı, kent kültürü, tarihi yapılar, tarım ve iş hayatına kadar kentin bilinmeyen yönlerini gözler önüne seriyor. Kitapta yer alan görseller, Trabzon'un doğusundan batısına doğru, kronolojik ve coğrafi bir düzen içerisinde sunulurken, her fotoğrafın altında yer ve tarih bilgisine de yer veriliyor.

Kaynak: ANKA

Üsküdar’da yol çöktü, otomobil çukura düştü Üsküdar'da yol çöktü, otomobil çukura düştü
Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın’dan acı haber Zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Mustafa Aydın'dan acı haber
Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza Havayolu şirketinden tartışmalı karar: Kilo alan hosteslere ceza
Tanju Özcan’ın tutukluluğuna devam kararı verildi Tanju Özcan'ın tutukluluğuna devam kararı verildi
MHP’de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi MHP'de İzzet Ulvi Yönter’in yerine Özgür Bayraktar getirildi
İran’dan Türkiye’ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi İran'dan Türkiye'ye bir füze daha: NATO unsurları devreye girdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel’e yarım milyonluk dava Cumhurbaşkanı Erdoğan o sözleri affetmedi: Özel'e yarım milyonluk dava

13:48
Savaşta korkulan oluyor Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu’ya ulaştı
Savaşta korkulan oluyor! Binlerce ABD ordusu paraşütçüsü Orta Doğu'ya ulaştı
13:41
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
Yıldız futbolcunun hayatını kurtaran gizli kamera kaydı: Önce yatağa atıp...
13:16
İşte Kosova’yı elersek Dünya Kupası’ndaki rakiplerimiz
İşte Kosova'yı elersek Dünya Kupası'ndaki rakiplerimiz
13:06
Rusya, ABD’nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
Rusya, ABD'nin gizli planını ifşa etti: Petrol ve doğalgaz kaynaklarını istiyorlar
12:57
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı 7 kişi için tahliye talep edildi
İBB davasında savcı mütalaasını açıkladı! 7 kişi için tahliye talep edildi
12:46
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo Belediye el değiştirebilir
Bursa’da operasyon sonrası kritik senaryo! Belediye el değiştirebilir
11:51
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
4 kişinin öldürüldüğü aile katliamının nedeni ortaya çıktı
