Trabzon'un Kemerkaya Mahallesi'nde silahla yaralanan kişi tedavi altına alındı

Trabzon'un Kemerkaya Mahallesi'nde silahla yaralanan kişi tedavi altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Trabzon'un Kemerkaya Mahallesi'nde silahla açılan ateş sonucu bacağından yaralanan kişi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan ve kimliği henüz belirlenemeyen zanlının yakalanması amacıyla çalışma başlattı.
Trabzon'da sokakta silahla vurularak yaralanan kişi tedavi altına alındı.
Kemerkaya Mahallesi'nde İ.K. kimliği henüz belirlenemeyen kişinin silahla ateş etmesi sonucu bacağından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, kaldırıldığı Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Polis ekiplerince, olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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