Trabzon\'un Of ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

TİKA, Lübnan'ın Türkmen kasabasında iftar programı düzenledi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Lübnan'ın Akkar vilayetine bağlı Türkmen kasabası Aydamun'da iftar programı düzenledi. Programa Türkiye ve Azerbaycan büyükelçileri, TİKA yetkilileri ve Lübnan'daki Türk kuruluşlarından temsilciler katıldı. İftarın ardından çocuklara yönelik etkinlikler düzenlendi ve kasaba Türk ve Lübnan bayraklarıyla süslendi. Lübnan'daki Türk varlığı ise tarihi köklere dayanıyor.