Trabzon Vakfı'ndan Fotoğraf Sergisi

(ANKARA) - Trabzon Vakfı Fotoğrafçılık Kulübü'nün düzenlediği "Gölgede Kalan Işıkta Parlayan" fotoğraf sergisi, Ankara Metro Sanat Galerisi'nde açıldı.
Ankara Metro Sanat Galerisi'nde Trabzon Vakfı Fotoğrafçılık Kulübü'nün düzenlediği "Gölgede Kalan Işıkta Parlayan" fotoğraf sergisi açıldı. Sergiye 63 sanatçı katıldı. Sergi, 21 Haziran'a kadar ziyaretçilere açık olacak.
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