Trabzon Valisi Aziz Yıldırım\'dan Kadir Gecesi Mesajı

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Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, Hazreti Muhammed tarafından "başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennemden azat" olarak ifade edilen mübarek ramazan ayını uğurlamaya hazırlandıkları günlerde olunduğunu belirtti.

Paylaşma ve cömertlik ruhunun en derinden yaşandığı bu günlerde, Peygamberin "Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse Allah onun geçmiş günahlarını bağışlar." hadisiyle kendilerine müjdelediği Kadir Gecesi'ne nail olmanın sevinç ve huzurunu yaşadıklarını ifade eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Kadir Gecesi, Yüce Rabbimiz tarafından Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği mübarek ve çok özel bir gecedir. Bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu Yüce Allah tarafından Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiştir. Yüce Allah'ın bizlere eşsiz nimetlerinden biri olan Kadir Gecesi'nde, kalplerimizin kötülüklerden arınması, gönül dünyamızın nurlanması, manevi huzurumuzun artması ve Allah'ın rızasını kazanmak için biz kullara çok önemli fırsat sunulmaktadır. Bu mübarek gecenin ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sevgi, barış ve huzur getirmesi, gecenin feyiz ve bereketinden gereğince istifade edilmesi en büyük duamızdır.

Bu duygu ve düşüncelerle samimiyetle Rabb'imize yöneleceğimiz Kadir Gecesi'nde, tuttuğumuz oruçlarımızla birlikte yapacağımız tüm diğer ibadetlerin, dua ve niyazların kabul olmasını diliyor, Trabzonlu hemşehrilerimin, tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın mübarek Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum."