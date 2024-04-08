Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Polis Teşkilatı\'nın 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Türk Polis Teşkilatı'nın 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Yıldırım, mesajında, Polis Teşkilatı'nın ülkenin güvenlik ve düzenindeki önemine vurgu yaparak, emniyet mensuplarının fedakarlık ve kahramanlıkla görevlerini yerine getirdiğini belirtti.

08.04.2024 12:48
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Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 179'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yıldırım, mesajında, ülkenin güvenlik ve düzeninin istikrarında her zaman en önde olan "Polis Teşkilatı"nın 179 yıldır ülkede misyon ve vizyonunu geliştirerek gücünü artırmaya devam ettiğini belirtti.

Polis Teşkilatı'nın, vatan, millet ve devletin iç ve dış düşmanlarına karşı her an teyakkuzda bulunarak, kendilerini yeni gelişme ve durumlarına göre sürekli hazır tutarak huzur ve güvenliğin bekçisi olma görevini bihakkın yerine getirdiğini ifade eden Yıldırım, "Gerektiğinde vatanı ve milleti uğruna canlarını sakınmadan görevlerini ifa eden tüm emniyet mensuplarının zor olduğu kadar da şerefli olan görevlerini eşsiz bir vatan ve millet sevgisiyle yerine getirmekte olduklarını biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, büyük fedakarlık, cesaret ve kahramanlıkla hizmet veren emniyet teşkilatının, 179 yıldır dimdik ayakta olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Huzur ve asayişi temin etmek, suçu önlemek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren emniyet mensubumuzun, ülke insanımız ve Trabzonlu hemşerilerimizin destekleri ile gücüne güç katacağına inancımız tamdır. Gücünü yasalardan ve halktan alan polisimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Herkesin polisi kendi vicdanıdır fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.' sözünde ifade ettiği gibi toplumsal huzur ve istikrarımızın teminatı olmaya devam edecektir."

Trabzon'da görev yapan tüm emniyet teşkilatı mensuplarının 10 Nisan Polis Haftası'nı kutlayan Yıldırım, "Vatan, millet ve bayrağı uğruna canlarını feda ederek görevi başında şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyorum. Teşkilatımızın 179'uncu kuruluş yıl dönümünde tüm emniyet teşkilatımıza görevlerinde başarılar diliyor, teşkilatımızın tüm çalışanlarına aileleri ile birlikte huzurlu, mutlu ve sağlıklı günler diliyor, Ramazan Bayramlarını tebrik ediyor, selam ve muhabbetlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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