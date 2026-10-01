Trabzon Valisi Şahin, Din Görevlileri Haftası'nda din görevlilerini tebrik etti

Trabzon Valisi Tahir Şahin, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, camilerin milletin inanç dünyasında olduğu kadar tarihte, kültürde ve medeniyet tasavvurunda da müstesna bir yere sahip mukaddes mekanlar olduğunu belirtti.

Asırlardır aynı safta omuz omuza duran gönülleri buluşturan camilerin kardeşliğin, dayanışmanın, ilmin ve irfanın hayat bulduğu, şehirlere kimlik ve ruh kazandıran medeniyet merkezleri olduğuna işaret eden Şahin, "Camilerimizin taşıdığı bu köklü mirasın yaşatılmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında din görevlilerimiz önemli bir sorumluluk üstlenmektedir." ifadelerini kullandı.

Şahin, bilginin ve teknolojinin hızla inkişaf ettiği, toplumsal hayatın sürekli değiştiği dönemde insanı merkeze alan, merhameti, adaleti, güzel ahlakı, paylaşmayı ve kardeşliği önceleyen değerlerin yeni nesillere doğru ve güçlü bir şekilde aktarılmasının daha da önem kazandığını vurguladı.

Camilerin kapılarını her yaştan insana açık tutan, görevlerini samimiyet ve fedakarlık anlayışıyla sürdüren imamlara, müezzinlere, vaizlere, müftülere, Kur'an kursu öğreticilerine ve bütün din görevlilerine, milletin manevi hayatına sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür eden Şahin, şunları kaydetti:

"Bu düşüncelerle, ülkemizin dört bir yanında özveriyle hizmet eden bütün din görevlilerimizin 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı tebrik ediyor, camilerimizin inşa, ihya ve yaşatılmasına katkıda bulunan hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyor, ebediyete irtihal eden din görevlilerimizi ve hayır sahiplerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu anlamlı haftanın birlik ve beraberliğimizi pekiştirmesini, kardeşlik ve dayanışma duygularımızı güçlendirmesini, ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum."