Trabzon ve çevre illerde engelli bireyler temsili askerlik yaptı - Son Dakika
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Trabzon ve çevre illerde engelli bireyler temsili askerlik yaptı

Trabzon ve çevre illerde engelli bireyler temsili askerlik yaptı

Trabzon, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında temsili askerlik yapan engelli bireylere terhis belgesi verildi.

16.05.2024 17:06
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Trabzon, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında temsili askerlik yapan engelli bireylere terhis belgesi verildi.

Trabzon'da 17. Komando Tugay Komutanlığı Şehit Üsteğmen Erdal Kurtoğlu Kışlası'nda düzenlenen törende, bir günlüğüne asker olan 24 engelli, kamuflaj giyip yemin etti.

Vali Aziz Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, Türk milletinin büyük ve tarihe damga vurmuş bir millet olduğunu vurgulayarak, askerliğin önemine değindi.

Özel bireylerin bir günlük sembolik askerlik yaptıklarını belirten Yıldırım, "Onlarla sizlerle ordumuzla milletimizle devletimizle gurur duyuyoruz. Böyle necip bir millete ve böyle şanlı orduya sahip olduğumuz için bahtiyarız ve yüce Mevla'ya hamdediyoruz. Temsili askerlik yapıp yemin edecek ve terhis belgesi alacak kardeşlerimiz, siz değerli ailelerinizin yanında bizlere de emanettir." diye konuştu.

Garnizon Komutanı Piyade Albay Cemil Uzuner, özel tertip mensubu kahraman Mehmetçiklerin, bugün vatani görevini yapmak üzere birliğe katılarak yurdun dört bir köşesinden gelen arkadaşlarıyla aynı amaç uğrunda buluştuğunu anlatarak, "Bugün burada ant içtikten sonra onlar da Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk ilke ve inkılaplarının yılmaz bekçileri olarak Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına katıldılar. Biz bu katılımla daha da güçlendik." ifadelerini kullandı.

Törene, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, kamu kurumlarının müdürleri ve özel gereksinimli bireylerin aileleri katıldı.

Bayburt

İl Jandarma Komutanlığınca kapalı spor salonunda askerlik yapamayan engelli bireyler için "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında yemin töreni düzenlendi.

Komutanlıkta askeri üniforma giyen ve hazırlıklarını tamamlayan engelliler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ant içti.

Terhis belgelerini protokol üyelerinden alan engelliler, bir günlüğüne asker olmanın sevincini yaşadı.

Programda konuşan Vali Mustafa Eldivan, yüzyıllardır bu topraklarda var olma mücadelesi veren bir milletin torunu olduklarını söyledi.

Bu topraklar için verilen mücadelelerde aile ve fert olarak bu gururu herkesin yaşaması gerektiğini belirten Eldivan, "Buradaki 23 kardeşimizin de bugün bu üniformayı giymesini ve bu şanlı üniformayla beraber burada askerlik yemini etmesini çok anlamlı buluyorum. O yüzden sizler de ne kadar gurur duysanız azdır." diye konuştu.

Eldivan, askerlik yemini eden engellilerin ailelerine ve programı düzenleyen İl Jandarma Komutanlığı personeline teşekkür etti.

İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, kutsal askerlik vazifesini yerine getiren her bireyin bunun haklı gururunu ömür boyu taşıdığını kaydetti.

Törene, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürol Akkaya, Cumhuriyet Başsavcısı Huzeyfe Yücedağ, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt Baro Başkanı Serkan Pekmezci, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Muharrem Baykal, kurum müdürleri ve aileler katıldı.

Gümüşhane

İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen törende, askeri üniforma giyen ve hazırlıklarını tamamlayan 6 engelli, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ant içti.

İl Jandarma Komutanı Serhat Demiral, törende yaptığı konuşmada, askerliğin her Türk genci için kutsal bir görev olduğunu vurgulayarak, "Sizlere kısa da olsa kutsal askerlik görevini yapmanın gururunu yaşatmaktan ve Türkiye Cumhuriyet jandarmasının şerefli neferi olarak aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Törene, Vali Alper Tanrısever, İl Jandarma Komutanı Serhat Demiral, İl Emniyet Müdürü Taner Cömert, kurum müdürleri ve aileler katıldı.

Giresun

Giresun'un Bulancak ilçesinde 9 engelli vatandaş kamuflaj giyip yemin etti.

İlçe Jandarma Komutanlığındaki törene katılan Kaymakam Ünal Koç, "Her Türk asker doğar" diyerek, yemin eden engelli vatandaşların, onurlu üniformayı çok güzel şekilde taşıdığını söyledi.

İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ersin Erkut ise askerlik hizmetini yerine getiren engellilerin gözlerindeki pırıltıyı büyük memnuniyetle gözlemlediklerini ifade ederek, "Sevgili Mehmetçikler, askerlik her gencin yapması gereken bir görevdir. Bugün sizlere kısa da olsa askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı ordumuzun şerefli birer neferi olarak aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyoruz." dedi.

Törene, Bulancak Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Tozlu, Bulancak Özel Harekat Tabur Komutanı Yüzbaşı Oğuz Yalçın ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon ve çevre illerde engelli bireyler temsili askerlik yaptı - Son Dakika

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