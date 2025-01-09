Trabzonluların Hong Kong'daki Buluşması

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- Hong Kong'da iki Trabzonlunun karşıladığı anlar gündem oldu

HONG KONG - Hong Kong'da iş nedeniyle bulunan iki Trabzonlunun karşıdan karşıya geçerken karşılaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Hong Kong'da iş nedeniyle bulunan biri pilot diğer gemi personeli Trabzonlunun karşıdan karşıya geçerken karşılaştığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Pilot olan kişi o anları anbean kayda alırken, gemi personelinin üzerinde Trabzonspor forması olduğu görüldü.