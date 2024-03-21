Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Olaylarına İlişkin Tutuklamalar Protesto Edildi - Son Dakika
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Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Olaylarına İlişkin Tutuklamalar Protesto Edildi

Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Olaylarına İlişkin Tutuklamalar Protesto Edildi

Trabzon'da bir grup avukat, Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin 5 taraftarın tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Trabzon Adalet Sarayı önünde bir araya geldi. Avukatlar, siyah çelenk bırakarak adalet taleplerini dile getirdi ve alkışlarla protesto ederek olay yerinden ayrıldı.

21.03.2024 13:23  Güncelleme: 13:26
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Trabzon'da bir grup avukat, Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor- Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara ilişkin 5 taraftarın tutuklanmasını, Trabzon Adalet Sarayı'nın önüne siyah çelenk bırakarak protesto etti.

Trabzon Barosu Başkanı Duygu Aydın Keleş'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 60 avukat, Trabzon Adalet Sarayı önünde bir araya geldi.

İki avukat, Adalet Sarayı'nın giriş bölümüne "Sadece adalet bekliyoruz" yazılı siyah çelenk bıraktı.

Açıklama yapmayan avukatlar, taraftarların tutuklanmasını bir süre alkışla protesto ederek olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzonspor-Fenerbahçe Maçı Olaylarına İlişkin Tutuklamalar Protesto Edildi - Son Dakika

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