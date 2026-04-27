Trabzonspor, Konyaspor deplasmanında kritik virajda

Trendyol Süper Lig'de son iki maçında Corendon Alanyaspor ve Rams Başakşehir ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında yara alan Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor deplasmanına çıkıyor. Bordo-mavililer ligde oynadığı 30 maçta 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 65 puanla 3. sırada yer alıyor. Karadeniz temsilcisi bu karşılaşmalarda 57 gol atarken kalesinde 32 gol gördü. TÜMOSAN Konyaspor ise çıktığı 30 maçta 9 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 37 puan topladı. Yeşil-beyazlı ekip bu mücadelelerde 38 gol atarken kalesinde 41 gol gördü.

İki takım bugüne kadar 49 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 25'ini Trabzonspor, 12'sini TÜMOSAN Konyaspor kazanırken 12 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Bordo-mavililerin bu maçlarda attığı 80 gole karşılık Konyaspor 58 gol kaydetti. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadeleyi Karadeniz temsilcisi 3-1 kazanmıştı. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arseniy Batagov, Okay Yokuşlu ve Stefan Savic bu maçta forma giyemeyecek. Andre Onana, Ernest Muci, Ozan Tufan ve Wagner Pina ise sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düşecek. Konyaspor'da ise Marko Jevtovic, Yhoan Adzouana, Bahadır Güngördü, Berkan Kutlu, Guilherme ve Arif Boşluk sarı kart sınırında bulunuyor.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Konyaspor, Trabzonspor'u konuk ettiği son Süper Lig maçını 1-0 kazanırken, bu rekabette üst üste iki iç saha galibiyeti aldığı tek süreci Nisan 2015-Mart 2016 arasında yaşadı. Trabzonspor ise Konyaspor ile oynadığı son 12 Süper Lig maçında kalesini gole kapatamadı. Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçının üçünü kazanan Konyaspor, daha önceki 12 karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bıraktı. Deplasmanda oynadığı son maçta Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde üst üste iki dış saha karşılaşmasında puan kaybettiği tek süreci Mayıs 2025'te yaşadı.

Süper Lig'deki son iki maçını gol yemeden kazanan Konyaspor, Nisan 2025'ten bu yana üst üste üç galibiyet alamıyor. Son iki maçında 4 puan kaybeden Trabzonspor ise üst üste üç karşılaşmada puan bıraktığı son süreci Ağustos-Eylül 2025 arasında yaşadı. Bu sezon Süper Lig'de ortayla en fazla gol atan takım olan Trabzonspor, Temmuz 2020'den bu yana Konyaspor filelerini bu şekilde havalandıramıyor. Konyaspor ise 2025/26 sezonunda ortadan daha az gol yiyen sadece iki takım bulunuyor: İstanbul Başakşehir ve Samsunspor. Süper Lig'de görev yaptığı son iki maçta birer gol atan Diogo Gonçalves, üst üste üç karşılaşmada fileleri havalandırdığı son seriyi Temmuz-Ağustos 2023 arasında Kopenhag formasıyla yakaladı. Bu sezon Süper Lig'de attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran iki oyuncu da Trabzonspor forması giyiyor: Paul Onuachu (22 gol & 25 puan) ve Felipe Augusto (12 gol & 15 puan). Konyaspor'a rakip olduğu beş Süper Lig maçını da kaybetmeyen Fatih Tekke'nin teknik direktörlük kariyerinde 6+ kez karşılaşıp mağlup olmadığı bir takım yok.