Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü Fenerbahçe ile yapılan maçta yaşanan olaylar sonrası tutuklanan 5 taraftarla ilgili açıklamada bulundu.
Ertürk, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, adaletin herkese aynı şekilde tecelli ettirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Tabzonspor-Fenerbahçe müsabakası sonrası uzatılan gözaltı süresi sonucunda 13 taraftarımızın 5'inin basit yaralamaya teşebbüs ve yasak alanlara girme suçlarından tutuklanmasına karar verilmesinin üzerinden tam 7 gün geçti. Haksız ve hukuka aykırı tutuklama kararlarına karşı yapılan itirazlar reddedilmiş olup haksız ve mesnetsiz tutukluluk süreci devam etmektedir. Ancak aynı soruşturma dosyası üzerinden ve yine aynı taraftarlarımızca Fenerbahçeli futbolcular hakkında yapılan şikayetler ile ilgili olarak ise henüz somut bir gelişme olmamıştır. Haksız bir şekilde ve hiçbir hukuki dayanağı olmadan tutuklanan taraftarlarımızın bir an evvel serbest bırakılmasını, adaletin herkese eşit şekilde tecelli ettirilmesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz."
Son Dakika › Güncel › Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Kemal Ertürk, tutuklanan taraftarlarla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
Van Büyükşehir Belediyesi, engelli taşıma aracı, basınç, kanal açma ve vakum aracı, hayvan toplama ve besleme aracı ile cenaze araçlarından oluşan 13 yeni hizmet aracını filosuna dahil etti. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, araçların kentteki hizmet kalitesini artıracağını belirtti ve Van'ın imar, ihya ve inşa edilmesi için çalıştıklarını vurguladı.
Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hakan Tütüncü, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 5 yıl boyunca çoğunlukla şahsi imar planlarıyla meşgul olduğunu belirtti. Tütüncü, Antalya'nın çözüm bekleyen sorunlarının konuşulması gerektiğini vurgulayarak, seçimlerde Cumhur İttifakı'nın zaferinin kaçınılmaz olduğunu söyledi. Eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Antalya'nın altyapı sorunlarına dikkat çekerek, yeni bir vizyonun gerekliliğini vurguladı.
Talas Belediyesi tarafından düzenlenen programda, 60. Kütüphane Haftası münasebetiyle kitap okuyanlara ödül verildi. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kütüphane hizmetlerine verdiği önemi vurgulayarak, Talas Millet Bahçesi'ne büyük bir kütüphane yapmayı hedeflediklerini belirtti.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada, 820 paket kaçak sigara, 20 bin 800 adet boş makaron, 12 bin adet dolu makaron, 96 adet cinsel içerikli ürün, 77 adet elektronik sigara likiti ve 4 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak A.K. isimli şahsa adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta yapılan aramada bir adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet fişek ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Cumhur İttifakı'nın Muratpaşa Belediye Başkan Adayı Özdemir Manavoğlu, yerel seçim çalışmalarına devam ediyor. Manavoğlu, Muratpaşa'nın eksikliklerini ve endişelerini dile getirerek, altyapı, kanalizasyon ve trafik gibi sorunlara çözüm önerileri sunuyor. Ayrıca, emekli kahvehanesi, görme engelliler için kaldırım, çocuklar için temalı park projeleri ve gençlik evleri gibi sosyal projeleri hayata geçirmeyi planlıyor.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan araçta yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde bulundu. Aramada, peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 8 gram uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 8,225 TL para ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak savcılığa sevk edildi.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız olarak işletilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden 49 yaşındaki maden işçisi Muhammet Korkut'un ölümüyle ilgili olarak ocağın sahibi olduğu iddia edilen Tolga M. ve ocakta çalışan K.A. gözaltına alındı. İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Ölen işçi Muhammet Korkut'un otopsi işlemleri tamamlandıktan sonra Bartın'da defnedileceği belirtildi.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Otobüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hayrullah Şahin ve oda yönetimini ziyaret etti. Başkan Büyükkılıç, otobüsçüler esnafına hitap ederek, 'Bir aile gibiyiz. Sevinciniz sevincimiz, sıkıntınız sıkıntımız. Allah hepinizden razı olsun' dedi.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Bayrampaşa'da yaptığı konuşmada, İstanbul'da huzurlu ve güvenli sokaklar istediklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?