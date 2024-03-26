Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Kemal Ertürk, tutuklanan taraftarlarla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Kemal Ertürk, tutuklanan taraftarlarla ilgili açıklama yaptı

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçta yaşanan olaylar sonrası tutuklanan 5 taraftarla ilgili açıklamada bulundu. Ertürk, adaletin herkese eşit şekilde tecelli etmesi gerektiğini vurgulayarak, tutuklanan taraftarların serbest bırakılması için sürecin sonuna kadar takipçi olacaklarını belirtti.

26.03.2024 15:12  Güncelleme: 15:13
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Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Trendyol Süper Lig'de 17 Mart Pazar günü Fenerbahçe ile yapılan maçta yaşanan olaylar sonrası tutuklanan 5 taraftarla ilgili açıklamada bulundu.

Ertürk, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, adaletin herkese aynı şekilde tecelli ettirilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tabzonspor-Fenerbahçe müsabakası sonrası uzatılan gözaltı süresi sonucunda 13 taraftarımızın 5'inin basit yaralamaya teşebbüs ve yasak alanlara girme suçlarından tutuklanmasına karar verilmesinin üzerinden tam 7 gün geçti. Haksız ve hukuka aykırı tutuklama kararlarına karşı yapılan itirazlar reddedilmiş olup haksız ve mesnetsiz tutukluluk süreci devam etmektedir. Ancak aynı soruşturma dosyası üzerinden ve yine aynı taraftarlarımızca Fenerbahçeli futbolcular hakkında yapılan şikayetler ile ilgili olarak ise henüz somut bir gelişme olmamıştır. Haksız bir şekilde ve hiçbir hukuki dayanağı olmadan tutuklanan taraftarlarımızın bir an evvel serbest bırakılmasını, adaletin herkese eşit şekilde tecelli ettirilmesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Kemal Ertürk, tutuklanan taraftarlarla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Kemal Ertürk, tutuklanan taraftarlarla ilgili açıklama yaptı - Son Dakika
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