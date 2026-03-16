Trafiğe Kayıtlı Taşıt Sayısı Düştü
16.03.2026 10:40
Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %15,8 azaldı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayında 121 bin 791 taşıtın trafiğe kaydının yapıldığını, kaydı yapılan taşıt sayısının bir önceki aya göre yüzde 15,8 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Şubat 2026 dönemine ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; şubat ayında 121 bin 791 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 30,3'ünü motosiklet, yüzde 11,7'sini kamyonet, yüzde 2,5'ini kamyon, yüzde 1,7'sini traktör, yüzde 1,1'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,8 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 36,2, traktörde yüzde 13,4 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 60,3, kamyonette yüzde 46,3, kamyonda yüzde 37, minibüste yüzde 26,6, otomobilde yüzde 22,1 ve otobüste yüzde 11 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 11 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonette yüzde 13,7 artarken traktörde yüzde 54,6, minibüste yüzde 31,4, özel amaçlı taşıtta yüzde 19,5, otobüste yüzde 19,4, motosiklette yüzde 17,5, otomobilde yüzde 8,1 ve kamyonda yüzde 0,2 azaldı.

806 BİN 588 TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı şubat ayı sonu itibarıyla 33 milyon 869 bin 80 oldu. Trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,2'sini motosiklet, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 6,9'unu traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Şubat ayında 806 bin 588 taşıtın devri yapıldı. Devri yapılan taşıtların yüzde 69'unu otomobil, yüzde 15,4'ünü kamyonet, yüzde 8,1'ini motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Şubat ayında ayrıca, 63 bin 171 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.

Ocak-şubat döneminde 266 bin 411 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 11,9 azalarak 266 bin 411 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı da yüzde 15,2 artarak 8 bin 186 oldu. Böylece ocak-şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 258 bin 225 artış gerçekleşti.

Ocak-şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 42,5'i benzin yakıtlı. Ocak-şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 144 bin 279 otomobilin yüzde 42,5'i benzin, yüzde 29,8'i hibrit, yüzde 18,2'i elektrikli, yüzde 9'u dizel ve yüzde 0,5'i LPG yakıtlı. Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 17 milyon 523 bin 423 otomobilin ise yüzde 32,4'ü dizel, yüzde 31'i benzin, yüzde 29,9'u LPG, yüzde 4,2'si hibrit ve yüzde 2,3'ü elektrikli. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,2.

Kaynak: DHA

