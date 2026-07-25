Trafik Akışı Kontrol Altında

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde Anadolu Otoyolu ile İzmit Doğu kavşakları arasındaki eski beton direkleri yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar otoyoldaki trafik yoğunluğunun en az olduğu zamanlarda gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti 4-5. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.

Kemer-Burdur yolunun 5-7. kilometreleri ile Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ankara-Konya yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Adana-Ceyhan yolunun 30-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.

Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5-6. kilometreleri ile Alaca-Zile yolunun 19-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Elazığ-Malatya yolunun 38-42. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sağlanıyor.