Trafik Akışı Kontrol Altında
Karayollarındaki yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler dikkatli olmalı, trafik işaretlerine uymalı.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde Anadolu Otoyolu ile İzmit Doğu kavşakları arasındaki eski beton direkleri yenileme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar otoyoldaki trafik yoğunluğunun en az olduğu zamanlarda gerçekleştiriliyor.
İzmir-Aydın Otoyolu'nun Aydın Güney Kavşak Köprüsü Denizli istikameti 4-5. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak ulaşım sol ve orta şeritlerden sağlanıyor.
Kemer-Burdur yolunun 5-7. kilometreleri ile Bozkır-Ortaköy-Aksaray yolunun 25-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Ankara-Konya yolunun 39-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.
Adana-Ceyhan yolunun 30-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım sağ taşıma istikametinden iki yönlü ve kontrollü devam ediyor.
Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5-6. kilometreleri ile Alaca-Zile yolunun 19-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten kontrollü izin veriliyor.
Elazığ-Malatya yolunun 38-42. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sağlanıyor.
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