Trafik Bilinci İçin Eğitim

İÇİŞLERİ Bakanı Mustafa Çitçi Cumhurbaşkanlığı Kulliyesi'nde düzenlenen 'Külliye'de Ramazan' etkinliğinde, "Çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren trafik bilinci kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Külliyede Ramazan' etkinlikleri kapsamında kurulan İçişleri Bakanlığı stantlarını ziyaret etti. Çiftçi burada, faaliyetler hakkında personellerden bilgi aldı. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Çiftçi, "Ramazan ayının birleştirici, bütünleştirici, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu daha güçlü hissettiğimiz bu mübarek günlerde bir arada olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Cenab-ı Hak'tan aziz milletimize ve tüm İslam alemine Ramazan-ı Şerif'in hayırlar, bereketler ve güzellikler getirmesini niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

'BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Trafik kültürünün önemine değinen Bakan Çiftçi, "Emniyet ve jandarma birimlerimiz; siber suçlarla mücadeleden çeşitli daire başkanlıklarına kadar birçok alanda vatandaşlarımızı bilgilendirici faaliyetler yürütüyor. Özellikle Trafik Daire Başkanlığımız tarafından çocuklarımıza yönelik hazırlanan eğitim programları büyük önem taşıyor. Kurulan sınıf ortamında çocuklarımıza öncelikle trafik kurallarıyla ilgili teorik eğitim veriliyor. Ardından uygulama alanında akülü araçlar ve bisikletler eşliğinde trafik ışıklarını, levhaları ve temel kuralları deneyimleyerek öğrenme imkanı buluyorlar. Bu anlayışla çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren trafik bilinci kazandırmayı hedefliyoruz. Böylece hem bilinçli bireyler yetişmesine katkı sağlanıyor hem de çocuklarımız burada keyifli ve verimli vakit geçiriyor. Nice ramazanlara, özel gün, gece ve bayramlara kavuşmak nasip olsun İnşallah" dedi.

Bakan Çiftçi, açıklamasının ardından etkinlik alanında bulunan çocuklarla fotoğraf çekilerek sohbet etti.