Trafik Çalışmaları ve Uyarılar
Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin işaret ve işaretçilere uyması gerekiyor.
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Muallimköy-Doğu Hereke kavşaklarındaki üstyapı iyileştirme ve yenileme çalışmaları nedeniyle Osmangazi Köprüsü yönünden gelerek TEM Otoyolu- Ankara istikametine bağlanan Muallimköy Kavşağı Dilovası-Ankara ayrımı trafiğe kapatıldı.
Ankara-Niğde Otoyolu'nun 7-9. kilometrelerindeki üstyapı çalışması sebebiyle Niğde istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
TAG Otoyolu'nun 6-7. kilometrelerinde Karaisalı Kavşağı mevkiinde yürütülen üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.
Aydın Otoyolu'nun 14-15. kilometreleri bakım-onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşıma sol şeritten izin veriliyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.
Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu'nun yapım çalışmaları sebebiyle Ankara-Kırıkkale yolunun 28-29. kilometrelerinde kontrollü patlatma yapılacak. Çalışmalar kapsamında yolun her iki istikameti 12.00-13.00 saatlerinde 15 dakika kapatılacak.
Torbalı-Ödemiş yolunun 67-72. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.
Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 5-12. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 1-2. kilometrelerinde Kızılırmak Köprüsü'nün bakım-onarım çalışmaları sebebiyle Sivas yönünde ulaşıma diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.
İyidere-İkizdere yolunun 26. kilometresindeki göçük dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Kahramanmaraş il sınırı-Malatya yolunun 31-36. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
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