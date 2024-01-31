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Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 1 aya çıkarıldı - Son Dakika
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Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 1 aya çıkarıldı

Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 1 aya çıkarıldı

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı yönetmelikle, trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı. Yüzde 25 indirimli erken ödeme imkanından yararlanabilme süresi değişiklikle birlikte uzatıldı.

31.01.2024 04:43  Güncelleme: 04:44
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İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı.

Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan İçişleri Bakanlığı yönetmeliğine göre; trafik cezalarında, yüzde 25 indirimli erken ödeme imkanından yararlanabilme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı.

Kaynak: DHA

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İçişleri Bakanlığı, Trafik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 1 aya çıkarıldı - Son Dakika
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