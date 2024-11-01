Trafik Dedektifleri Projesi Eğitimi

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Kayseri'de "Trafik Dedektifleri Projesi" kapsamında Himmetdede Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu ile Piyade Er Kemal Ergen Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde öğrencilere eğitim verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocasinan ilçesindeki Himmetdede Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu ile Piyade Er Kemal Ergen Çok Programlı Anadolu Lisesi ziyaret edildi.

210 öğrenciye, trafik bilincini oluşturmak amacıyla karşıdan karşıya geçme kuralları, ışık kuralları, emniyet kemerinin önemi, kara yolunda yayaların doğru hareket tarzı, yaya ve okul geçidi kullanımının önemi gibi konularda uygulamalı eğitim verildi.

Eğitim sonunda öğrencilere Jandarma Çocuk dergisi ve boyama kitabı dağıtıldı.