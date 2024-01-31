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Trafik İdari Para Cezalarının İndirim Süresi Uzatıldı - Son Dakika
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Trafik İdari Para Cezalarının İndirim Süresi Uzatıldı

Trafik İdari Para Cezalarının İndirim Süresi Uzatıldı

Trafik idari para cezalarının yüzde 25 indirimli ödenmesine imkan tanıyan süre, İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeyle 15 günden bir aya çıkarıldı. Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte yapılan değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı.

31.01.2024 03:37  Güncelleme: 03:38
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Trafik idari para cezalarının yüzde 25 indirimli ödenmesine imkan tanıyan süre, 15 günden bir aya çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığının "Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanaklarının Düzenlenmesinde, Tahsilinde ve Takibinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, trafik idari para cezasının yüzde 25 indirimli ödenebildiği süre, cezanın tebliğ tarihinden itibaren 15 günden bir aya uzatıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Trafik İdari Para Cezalarının İndirim Süresi Uzatıldı - Son Dakika
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