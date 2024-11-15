Trafik İşaretlerine Dikkat!

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Saray- Çorlu kavşakları 134-136. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden gidiş-geliş şeklinde gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun Çiğli Viyadüğü- Karşıyaka Kavşağı 0-1. kilometrelerinde genleşme derzi yenileme çalışması sebebiyle bazı şeritler kontrollü olarak trafiğe kapatılıyor. Çiğli Viyadüğü çıkışında trafik akışı sağ yol ve katılım kolu şeridinden sağlanıyor. Bu noktaların da 23 Kasım-7 Aralık döneminde kapatılmasıyla ulaşım sol ve orta şeritlerden sürdürülecek. Bornova istikametine giden araçlar, Yonca Kavşağı'nı kullanabilecek.

Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir-İncek kavşakları 3-6. kilometrelerinde kavşak çalışması dolayısıyla ulaşıma 2 şerit İstanbul, 2 şerit Konya istikametleri olmak üzere iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Denizli- Çardak yolunun 8-10. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Sakarya- Bilecik il sınırı- Bozüyük yolunun 20-22. kilometrelerinde toprak işleri ve üstyapı çalışmaları sebebiyle sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 3-5. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Kırşehir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten kontrollü sağlanıyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 0-3, Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 21-23. kilometrelerindeki yapım, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Samsun-Çarşamba- Terme yolunun 22-23. kilometrelerinde üst geçit çalışması sebebiyle her iki yönde ulaşım sağ şeritten kontrollü sürdürülüyor.

Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Gümüşhane yolunun 28-30. kilometrelerinde Harşit-7 Köprüsü'ndeki derz onarım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Gümüşhane-Trabzon yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten gidiş-geliş şeklinde devam ediyor.