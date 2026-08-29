Trafik İşaretlerine Dikkat! - Son Dakika
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Trafik İşaretlerine Dikkat!

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Yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı, sürücüler dikkatli olmalı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre İzmir Çevre Otoyolu'nda Bornova Viyadüğü'nün 0-1. kilometrelerinde hasarlı genleşme derzlerinin yenilenmesi ve onarımı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle Aydın istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor.

Aydın-Muğla il sınır yolunun 7-12. kilometrelerindeki yol yapım ve onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü sürdürülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Afyonkarahisar-Konya yolunun 7-11. kilometreleri yol yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak ulaşım Konya-Afyonkarahisar istikametinde çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Bursa-Yalova yolunun 33-36. kilometreleri üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım Yalova-Bursa istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Sertavul-Mut-Beşçatal yolunun 40-42. kilometrelerinde Mut Çayı Köprüsü çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 48-50. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Zonguldak istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Mecitözü-Amasya yolunun 34-36. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Amasya-Mecitözü yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 11-17. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ardahan-Şavşat yolunun 16-22. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 44. kilometresindeki Akyazı Tüneli'nin elektrik ve elektronik sistemlerinin bakım-onarım çalışması nedeniyle yarın 00.00-06.00 saatlerinde bölünmüş yolun Akçaabat yönündeki tüpleri trafiğe kapatılarak ulaşım servis yoluna yönlendirilecek.

Kaynak: AA

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