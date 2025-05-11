Trafik Işığı İhlalleri Artıyor

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025'in 4 ayında trafik ışık ihlali ile ilgili 369 bin 457 işlem yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlara "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" mesajını vererek, şu açıklamalarda bulundu:

"2025 yılının ilk 4 ayında trafik ekiplerimizce; trafik ışık ihlali ile ilgili 369 bin 457 araca/sürücüye işlem yapıldı. 2024 yılında 137 vatandaşımız, yani her 3 günde 1 canımız 'kırmızı ışık ihlali' nedeniyle hayatını kaybetti. Lütfen trafik ışıklarına uyalım. Bir anlık acele, geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açmasın.

Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 1-8 Mayıs 2025 arasında 3 milyon 600 bin 17 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 50 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 149 bin 311, periyodik muayenesi yaptırılmamış 27 bin 818, emniyet kemeri kullanmayan 25 bin 993, sürücü belgesiz araç kullanan 16 bin 677 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 474 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 498 bin 666 araca/sürücüye işlem yapıldı."