Trafik Kavgasında Bıçak ve Silah Kullanıldı

08.05.2026 14:29
Esenler'de yol verme yüzünden çıkan kavgada iki sürücü yaralandı. Olay kameraya kaydedildi.

Esenler'de, iki sürücünün birbirini bıçak ve silahla yaraladığı trafik kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Birlik Mahallesi'nde sabah saatlerinde motosiklet sürücüsü E.Ö. ile otomobil sürücüsü İ.A. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö, İ.A'yı bıçakla yaraladı.

Yaralandıktan sonra aracına dönerek silahını alan İ.A, motosiklet sürücüsüne ateş etti.

Yaralanan E.Ö. yere düşerken, İ.A. ve yanındaki bir kişi E.Ö'yü darbetmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisi tamamlanan otomobil sürücüsü İ.A. gözaltına alınırken, motosiklet sürücüsünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kavga anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır.
