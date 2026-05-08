Esenler'de, iki sürücünün birbirini bıçak ve silahla yaraladığı trafik kavgası cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Birlik Mahallesi'nde sabah saatlerinde motosiklet sürücüsü E.Ö. ile otomobil sürücüsü İ.A. arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine E.Ö, İ.A'yı bıçakla yaraladı.
Yaralandıktan sonra aracına dönerek silahını alan İ.A, motosiklet sürücüsüne ateş etti.
Yaralanan E.Ö. yere düşerken, İ.A. ve yanındaki bir kişi E.Ö'yü darbetmeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından yaralı sürücüler hastaneye kaldırıldı.
Hastanedeki tedavisi tamamlanan otomobil sürücüsü İ.A. gözaltına alınırken, motosiklet sürücüsünün tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kavga anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Trafik Kavgasında Bıçak ve Silah Kullanıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?