Trafik Kazaları Diyarbakır'da Azaldı

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da Trafik Haftası kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından etkinlik düzenlendi. Vali Murat Zorluoğlu, geçen yılın aynı dönemine göre kentte trafik kazalarının yüzde 12, ölümlü trafik kazalarının ise yüzde 50 azaldığını açıkladı.

Diyarbakır'da Trafik Haftası nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda düzenlenen etkinliğe Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte öğrencilere ve vatandaşlara trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

"TRAFİK KAZALARI YÜZDE 12 AZALDI"

Programda konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Trafik Haftası kapsamında kent genelinde çeşitli etkinliklerle trafik bilincini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Trafik kazalarının azaltılması konusunda olumlu gelişmeler yaşandığını belirten Zorluoğlu, "Geçen yılın aynı dönemine göre kıyasladığımızda Diyarbakır'da trafik kazalarının yüzde 12 azaldığını, ölümlü trafik kazalarının ise yüzde 50 oranında düştüğünü memnuniyetle paylaşmak isterim" dedi.

"TRAFİK CEZALARINDAKİ DÜZENLEMELERİN OLUMLU SONUÇLARINI GÖRÜYORUZ"

Karayolları Trafik Kanunu'nda yılbaşında yapılan düzenlemelerin sahada uygulandığını ifade eden Zorluoğlu, trafik denetimlerinde ceza yazılan araç sayısının da geçen yıla göre yüzde 28 azaldığını söyledi.

Zorluoğlu, "Yeni trafik uygulamalarının ilk sonuçlarının olumlu olduğunu müşahade etmiş olduk" diye konuştu.

"30 BİN ÖĞRENCİYE TRAFİK EĞİTİMİ VERİLDİ"

Trafik güvenliğinde denetim kadar eğitim ve bilinçlendirmenin de önemli olduğunu vurgulayan Zorluoğlu, özellikle çocuklara yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Geçtiğimiz yıl 30 binin üzerinde ilkokul ve ortaokul öğrencisine trafik eğitimi verildiğini kaydeden Zorluoğlu, trafik parkında da yaklaşık 7 bin çocuğa uygulamalı eğitim düzenlendiğini söyledi.

"AMACIMIZ CEZA YAZMAK DEĞİL"

Denetimlerde temel hedefin ceza yazmak olmadığını ifade eden Zorluoğlu, sürücülerin trafik kurallarına uymasını sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Bizim maksadımız trafik kurallarına sürücülerimizin uyması, artık evlere ateş düşmemesi, insanlarımızın canının yanmamasıdır" dedi.

Etkinlik, öğrencilerle birlikte yaya geçidinden karşıdan karşıya geçilmesiyle sona erdi.