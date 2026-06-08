Trafik Kazası Tartışması Cinayetle Sonuçlandı - Son Dakika
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Trafik Kazası Tartışması Cinayetle Sonuçlandı

Trafik Kazası Tartışması Cinayetle Sonuçlandı
08.06.2026 16:55
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Sultangazi'de trafik kazası sonrası çıkan kavgada genç bıçaklanarak öldürüldü, aile adalet istiyor.

SULTANGAZİ'de trafik kazasının ardından çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülen Baran Fakhani'nin (25) ailesi ve avukatları olayın basit trafik kavgası olmadığını belirterek şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Baba Hakim Fakhani, "Bir hasar varsa karşılayalım, geçmiş olsun diyelim istedim. Ancak adam doğrudan bıçakla saldırdı. Kadın ise sürekli telefonla 'Kaza oldu' diyerek insanları çağırıyordu. Daha doğrusu, oraya vahşeti gerçekleştiren kişileri topluyordu" dedi. Anne Gülbahar Fakhani "24 yıldır oğlumu koruyarak büyüttüm. Havai fişek sesinden bile korkan bir çocuktu. Kimseye zararı olmayan, kendi halinde bir insandı. Zararsız bir insana nasıl kıydınız? Benim çocuğuma nasıl kıydınız?" dedi.

Sultangazi, Zübeyde Hanım Mahallesi Okul Caddesi'nde 4 Haziran'da trafik kazasının ardından çıkan kavgada bıçaklanan Baran Fakhani hayatını kaybederken babası Hakim Fakhani ile ağabeyi ise yaralandı. Olayın ardından gözaltına alınan 4'ü kadın 1'i çocuk olmak üzere 12 şüpheli, bugün emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının üzerime adliyeye sevk edildi. Olayın basit bir trafik kavgası olmadığını belirterek şüphelilerin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Fakhani ailesi ve avukatları bugün basın açıklaması yaptı.

'BU KÖTÜLÜĞÜ AFFETMEYECEĞİZ'

Ailenin avukatı Cihad Fakhani, olayın ardından yaptığı açıklamada emniyet güçlerine teşekkür ederek, "Bugün bu olay, fail olmayı değil makbul olmayı seçen, kendisine karşı gerçekleştirilen haksız bir saldırıda bile haklılığını ispat etmek amacıyla telefonuyla kayıt almak isteyen bir kişinin dramıdır. Aslında bu, bütün insanlığın acısıdır. Bizlerin sokakta, dışarıda ve trafikte rahatça dolaşabilmesi için bu kötülüğün, bu vahşiliğin, bu canavarca hisle gerçekleştirilen eylemin hukuken cezalandırılması gerekiyor. Biz bu kötülüğü affetmeyeceğiz. Kötülüğü içine sindiren, kabul eden, unutan ya da bu yönde bir tutum sergileyen herkes bu kötülüğün yanındadır. Dolayısıyla kötülüğü kabul etmeyeceğiz ve hukuken cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız. Emniyet birimlerimiz gerekli çalışmaları zaten yürüttüler. En yüksek cezanın verilmesini talep ediyoruz. Bakın, bu olay her ne kadar sıradan bir trafik kavgası gibi gözükse de araçtan indikten sonra fail gerçekten öldürme kastıyla hareket etmiş ve bunu tasarlamıştır. Bu, nitelikli bir cinayettir. Sükünetle düşünebilecek zamanı olmasına rağmen bu eylemi planlamış, yakınlarını olay yerine çağırmış ve birlikte canavarca hisle bu eylemi gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla, daha öncesinde bir husumet bulunmamasına rağmen sıradan bir olay gibi görünen bu hadise, tasarlanarak işlenmiş bir cinayettir. Bu anlayışın ve bu zihniyetin hukuken cezalandırılması, toplumumuzdan da yok edilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

'ZARARSIZ BİR İNSANA NASIL KIYDINIZ'

Anne Gülbahar Fakhani ise oğlunun kimseye zarar vermeyen bir insan olduğunu belirterek, "24 yıldır oğlumu koruyarak büyüttüm. Havai fişek sesinden bile korkan bir çocuktu. Kimseye zararı olmayan, kendi halinde bir insandı. Zararsız bir insana nasıl kıydınız? Benim çocuğuma nasıl kıydınız?" dedi.

'OĞLUM SADECE 'NEDEN BIÇAK ÇEKİYORSUN?' DEDİ'

Olay sırasında oğlunun yanında bulunan baba Hakim Fakhani de yaşananların basit bir trafik tartışması olmadığını belirterek, "Oğlumla beraberdik, ikimiz de işe gidiyorduk. Karşı taraf park yerinden geri geri çıkıyordu, ben ise ana caddeden ilerliyordum. O sırada bizim aracın sağ tarafına temas etmiş. Biz onun aracına vurmadık. Park yerinden çıkarken kapıya değmiş. Ben de durup aşağı indim. Eğer bir hasar varsa karşılayalım, geçmiş olsun diyelim istedim. Ancak adam doğrudan bıçakla saldırdı. Zaten görüntülerde de var. Her taraf MOBESE kameralarıyla kayıt altında. Oğlum da sadece, 'Abi, senin aracında bir şey yok. Neden bıçakla iniyorsun?' dedi. Bu sözden sonra olay daha da alevlendi. Kadın ise sürekli telefonla konuşuyordu. 'Kaza oldu, şöyle oldu, böyle oldu' diyerek insanları çağırıyordu. Daha doğrusu, oraya vahşeti gerçekleştiren kişileri topluyordu" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Trafik Kazası Tartışması Cinayetle Sonuçlandı - Son Dakika

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