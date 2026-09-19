Trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis memuru Sarıyalçınkaya son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis memuru Sarıyalçınkaya son yolculuğuna uğurlandı

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Trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis memuru Sarıyalçınkaya son yolculuğuna uğurlandı
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Kırıkkale'de trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya'nın cenazesi Giresun'da toprağa verildi.

Kırıkkale'de trafik kazasına müdahale ederken başka bir aracın çarpması sonucu şehit olan polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya'nın cenazesi Giresun'da toprağa verildi.

Yüksek İhtisas Hastanesi'nde dün şehit olan 38 yaşındaki Sarıyalçınkaya'nın naaşı, Kırıkkale'deki tören sonrası Giresun'un Şebinkarahisar ilçesine getirildi.

Evli ve iki çocuk babası Sarıyalçınkaya için Merkez Tekışık Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Mustafa Koç, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Üsteğmen Çağrı Çanakçı, Şebinkarahisar Belediye Başkanı Ömer Şentürk, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Sarıyalçınkaya'nın naaşı öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Avutmuş Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına müdahale eden Sarıyalçınkaya'ya, Ö.F.Ü'nün kullandığı 71 AAP 190 plakalı otomobil çarpmış, ağır yaralanan polis memuru, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trafik kazasına müdahale ederken şehit olan polis memuru Sarıyalçınkaya son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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