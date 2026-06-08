Trafik Kazasında Bıçaklama: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Trafik Kazasında Bıçaklama: 1 Ölü, 2 Yaralı

08.06.2026 14:01
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Sultangazi'de trafik kazasının ardından çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü, 2 kişi yaralandı.

Sultangazi'de, hasarlı trafik kazasının ardından çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesi, aynı aileden 2 kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

75. Yıl Mahallesi 1341 Sokak'ta, 4 Haziran'da seyir halindeki aracın başka bir otomobille çarpışmasının ardından çıkan kavgada 25 yaşındaki Baran Fakhani'nin bıçaklanarak öldürülmesi, babası Hakim Fakhani ile kardeşi Barış Fakhani'nin yaralanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren İlyas Denizhan'ın arasında bulunduğu 4 erkek ile 3 kadın şüpheli, çevik kuvvet ve özel harekat polisleri eşliğinde Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi. 18 yaşından küçük şüpheli ise Çocuk Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Adliye önünde bekleyen baba Fakhani, gazetecilere yaptığı açıklamada, ciğerlerinin yandığını, suçsuz bir insanın katledildiğini söyledi.

Oğlu Baran Fakhani'nin karşı tarafa tepki göstermediğini, karşı tarafın direkt bıçakla saldırdığını belirten Fakhani, oğlunun araçtan inince, "Ağabey senin aracında bir şey yok, niye geriliyorsun bıçağı çıkarıyorsun?" dediğini aktardı.

Saldırının korkutmak veya yaralamak için değil, öldürmek amacıyla yapıldığını öne süren Fakhani, saldırganın oğluna yerde de vurmaya devam ettiğinin görüntülerden anlaşıldığını ifade etti.

Şüphelinin en ağır cezaya çarptırılmasını istediklerini söyleyen Fakhani, "Oğlumla ikimizdik, işe gidiyorduk. Aracı geri geri parktan çıkarıyordu. Parktan çıkarken kapıya değdi. Ben de durdum, herhangi bir hasarı varsa karşılayalım, 'geçmiş olsun' diyelim diye indim aşağıya. Adam direkt bıçakla indi." diye konuştu.

Avukat Cahit Fakhani ise sokakta, trafikte rahatça dolaşabilmek için bu eylemin hukuken cezalandırılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Kötülüğü içine sindiren, kabul eden, unutan, af yolunda bir eylemde bulunan herkes bu kötülüğün yanındadır. Kötülüğü kabul etmeyeceğiz. Hukuken cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız. Emniyet birimlerimiz gerekli çalışmaları zaten yürüttüler. Bu, sıradan bir olay, trafik kavgası gibi gözükse de fail araçtan öldürme kastıyla inmiş, bunu tasarlamıştır. Bu nitelikli bir cinayettir. Yakınlarını da olay yerine çağırarak, birlikte canavarca hisle bu eylemi gerçekleştirmişlerdir. Bu güruhun hukuken cezalandırılması ve toplumumuzdan yok edilmesi gerekiyor."

Olay

Hakim Fakhani ile oğulları Baran ve Barış Fakhani'nin içinde bulunduğu seyir halindeki araç, 4 Haziran'da başka bir otomobille çarpışmıştı.

Araçlarda hasar oluşturan kaza nedeniyle taraflar tartışmış, diğer aracın sürücüsünün yakınlarının da olay yerine gelmesiyle tartışma, kavgaya dönüşmüştü.

Kavgada, bıçaklanarak ağır yaralanan Hakim Fakhani ile oğulları Barış ve Baran hastaneye kaldırılmış, 25 yaşındaki Baran Fakhani müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında, 1'i kadın 4 zanlı gözaltına alınmıştı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren İlyas Denizhan'ın da aralarında bulunduğu biri 18 yaşından küçük, 4 şüpheliyi daha gözaltına almıştı.

Böylece gözaltına alınanların sayısı 8'e yükselmişti.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Sultangazi, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Trafik, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Kazasında Bıçaklama: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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